Trovati con mazze da baseball e tondini di ferro tre denunce per armi improprie tra Pontecorvo e San Giorgio a Liri

Questa mattina i Carabinieri di Pontecorvo hanno sequestrato alcune armi durante controlli di routine tra i due comuni. Tre persone sono state denunciate per aver portato in giro mazze da baseball e tondini di ferro senza motivo valido. L’operazione fa parte di una serie di iniziative per rafforzare la sicurezza e prevenire episodi violenti sul territorio.

Giro di vite dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio. Nelle ultime ore, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà tre persone alla Procura della Repubblica di Cassino, ritenute responsabili di porto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

