Salute Pelissero Gruppo Les | Presa in carico rapida per ridurre impatto lupus

A Roma, molti pazienti con lupus devono affrontare un percorso difficile prima di ricevere una diagnosi corretta e un trattamento adeguato. Pelissero del Gruppo Les spiega che intervenire rapidamente può fare la differenza e aiutare a ridurre i danni causati dalla malattia. La strada verso un centro specializzato non è semplice e spesso comporta ostacoli che, se superati in fretta, possono migliorare le condizioni dei malati.

Roma, 11 feb (Adnkronos Salute) - "Prima di arrivare a un centro multidisciplinare molte persone" con lupus "affrontano un percorso a ostacoli" che può portare "a un peggioramento delle condizioni cliniche. Garantire un accesso equo e tempestivo alle cure dovrebbe essere l'obiettivo fondamentale". Così Rosa Pelissero, presidente Gruppo Les Italiano, commenta i risultati del progetto di ascolto 'Italian Systemic Lupus Erythematosus (Sle) Patients: Overview of Their Quality of Life and Unmet Needs', pubblicato sul 'Journal of Clinical Medicine'. "Il lupus - prosegue Pelissero - interessa soprattutto donne giovani, tra 15 e 40 anni, una fase in cui l'adattamento in ambito lavorativo è molto difficile perché spesso si perde il lavoro oppure la carriera viene bloccata: chi vive con la malattia deve fare il doppio della fatica per dimostrare di essere ancora capace, mentre la patologia resta invisibile e in pochi comprendono la fatica cronica, una stanchezza profonda che accompagna il paziente anche nei periodi di remissione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, Pelissero (Gruppo Les): "Presa in carico rapida per ridurre impatto lupus" Approfondimenti su Lupus Roma Salute, Dagna (San Raffaele): "Per lupus trattamenti personalizzati in centri dedicati" Il professor Dagna del San Raffaele spiega che per il lupus eritematoso sistemico serve un approccio su misura. Salute, Celano (Apmarr): "Diagnosi precoce cambia la vita a pazienti con lupus eritematoso" A Celano, un rappresentante di Apmarr spiega quanto sia fondamentale individuare il lupus in fase precoce. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lupus Roma Argomenti discussi: Lupus eritematoso, report: ‘servono cure integrate e personalizzate’. Pelissero (Les), 'per lupus ci sono terapie ma diagnosi ancora tardiva'Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - Per il lupus eritematoso sistemico, così come per la nefrite lupica, abbiamo a disposizione farmaci biologici. Tuttavia il nodo resta sempre lo stesso: la diagnosi ... notizie.tiscali.it Bellissima esperienza vissuta in condivisione con un gruppo di studenti e insegnanti della scuola di Valencia, Les Alfabegues, Il giorno 28 gennaio 2026. Nell’ambito di un progetto Erasmus di mobilità sostenibile, tramite il quale abbiamo accolto la delegazio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.