Il Truck della salute è in Valtellina | screening gratuiti da Sondrio a Livigno
Il Truck della salute arriva in Valtellina, offrendo screening gratuiti dal 19 al 25 gennaio. L’ambulatorio mobile toccherà Sondrio, Sondalo, Bormio e Livigno, fornendo servizi sanitari accessibili alla popolazione locale. Questo progetto, promosso dall’Ospedale Niguarda e dai Vigili del Fuoco, rappresenta un’opportunità per sensibilizzare sulla prevenzione e promuovere la salute in modo semplice e diretto.
Arriva anche in Valtellina il “Truck della salute”, l’ambulatorio mobile che da venerdì 19 a giovedì 25 gennaio offrirà screening sanitari gratuiti alla popolazione, toccando Sondrio, Sondalo, Bormio e Livigno, nell’ambito di un progetto di legacy olimpica promosso da Ospedale Niguarda e Vigili. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
