la polizia di stato esegue 3 arresti in zona saione

Arezzo, 17 gennaio 2026 – La Polizia di Stato esegue 3 arresti in zon a Saione. A seguito del rafforzamento dei controlli nella zona di Saione gli operatori della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P., coordinate dall’Ispettore Ugo BONELLI, hanno eseguito nella notte tra giovedì e venerdì e nella serata di ieri l’arresto di due persone resesi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il terzo arresto è stato operato nel pomeriggio di ieri a carico di un uomo, in preda ai fumi dell’alcool, che aveva aggredito dapprima una persona e poi si era scagliato contro gli Agenti di Polizia intervenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

