La Polizia di Stato esegue 3 arresti in zona Saione
Arezzo, 17 gennaio 2026 – La Polizia di Stato ha portato a termine tre arresti nella zona di Saione, nell’ambito di un incremento dei controlli mirati alla sicurezza del quartiere. Gli agenti della Squadra Volante, durante le attività di routine, hanno identificato e fermato le persone coinvolte in attività illecite, contribuendo alla tutela della tranquillità pubblica nella zona.
Arezzo, 17 gennaio 2026 – La Polizia di Stato esegue 3 arresti in zon a Saione. A seguito del rafforzamento dei controlli nella zona di Saione gli operatori della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P., coordinate dall’Ispettore Ugo BONELLI, hanno eseguito nella notte tra giovedì e venerdì e nella serata di ieri l’arresto di due persone resesi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il terzo arresto è stato operato nel pomeriggio di ieri a carico di un uomo, in preda ai fumi dell’alcool, che aveva aggredito dapprima una persona e poi si era scagliato contro gli Agenti di Polizia intervenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Napoli: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto
Leggi anche: Maxi-sequestro di droga a Saione: Polizia di Stato sgomina centrale dello spaccio. Arrestati due uomini, sequestrati 7,5 kg di hashish
La Polizia di Stato esegue un'espulsione con trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ) - Questura di Rieti | Polizia di Stato; La Polizia di Stato esegue espelle dal territorio nazionale di un 38enne; Furti, la Polizia di Stato esegue un'espulsione dal territorio nazionale di un georgiano ristretto in carcere dal 2023; ROMA- STAZIONE TERMINI: LA POLIZIA DI STATO IDENTIFICA OLTRE 500 PERSONE, ESEGUE 4 ARRESTI E 6 DENUNCE; 17 GLI STRANIERI ACCOMPAGNATI ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE..
La Polizia di Stato esegue 3 arresti in zona Saione - Gli uomini della Squadra Volante hanno eseguito nella notte tra giovedì e venerdì e nella serata di ieri l’arresto di due persone responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze st ... lanazione.it
POLIZIA DI STATO * : «GUERRIGLIA URBANA A TORINO, 8 MISURE CAUTELARI CONTRO MANIFESTANTI VIOLENTI» - GUERRIGLIA URBANA A TORINO: ESEGUITE 8 MISURE CAUTELARI DALLA POLIZIA DI STATO ... agenziagiornalisticaopinione.it
Sono 4 i soggetti arrestati dalla Polizia di Stato a Bologna per traffico internazionale di droga. L’organizzazione criminale avrebbe gestito 3 importazioni di cocaina dalla Spagna lungo la tratta Bologna–Barcellona, utilizzando 2 autovetture per ogni viaggio, un x.com
Nella giornata del 15 gennaio personale della Polizia di stato della Questura di Viterbo ha eseguito il rimpatrio anche del secondo cittadino tunisino tratto il arresto lo scorso 13 gennaio. L’espulsione, disposta dal Questore con istruttoria curata dall’Ufficio Immi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.