Salerno controllo del territorio | la Polizia di Stato rimpatria cittadino extracomunitario irregolare

Salerno, controllo del territorio: la Polizia di Stato rimpatria un cittadino extracomunitario irregolare. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme in materia di immigrazione e migliorare la sicurezza complessiva della città.

Resta alta l'attenzione della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di immigrazione e innalzare i livelli di sicurezza su tutto il territorio. Nella giornata del 19 dicembre, gli Agenti dell' Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, a completamento di un'articolata attività di monitoraggio e controllo, hanno proceduto all'allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino tunisino, risultato irregolare a seguito degli accertamenti di rito. L'uomo è stato scortato dal personale operante presso lo Scalo Aereo di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato per il definitivo rimpatrio verso il Paese d'origine.

