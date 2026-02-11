Milano ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia semplice ma intensa. Il sindaco Sala ha sottolineato che di fronte a crimini così gravi il giudizio non può essere altro che unanime. Con un monumento e le corone deposte, la città vuole mantenere viva la memoria di una tragedia che per troppo tempo è stata ignorata o negata.

"Con questo meraviglioso monumento e deponendo queste corone, Milano tiene accesa la luce sulla tragedia delle foibe che per troppo tempo è stata negata. Una tragedia su cui il giudizio non può che essere unanime: di fronte a crimini come quanto avvenuto in Istria, a Fiume e in Dalmazia e che avvengono ancora adesso a causa di nazionalismi e dittature di ogni colore politico, non si può rimanere in silenzio e tacere". Le parole pronunciate dal sindaco Giuseppe Sala non lasciano spazio a fraintendimenti e condannano senza giri di parole l’eccidio delle foibe. La cerimonia di commemorazione si è tenuta il 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, davanti al monumento dedicato ai martiri in piazza della Repubblica: il “silenzio“ e il raccoglimento davanti alla stele hanno preceduto il discorso del sindaco, che ha ribadito come "ritrovarci qui ogni anno ha un senso di restituzione e al contempo di insegnamento: non è non sarà mai un gesto formale per la nostra città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala ricorda le vittime delle foibe: "Di fronte a crimini come questi il giudizio può solo essere unanime"

Questa mattina il Municipio X ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli che sono stati accolti a San Giorgio di Acilia.

Questa mattina a Rassina si svolge una cerimonia speciale al giardino del ricordo.

