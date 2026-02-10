Cerimonia solenne al giardino del ricordo | Rassina ricorda le vittime delle foibe

Questa mattina a Rassina si svolge una cerimonia speciale al giardino del ricordo. Alle 10, cittadini e autorità si ritrovano per ricordare le vittime delle foibe, un momento di riflessione e memoria. La cerimonia si tiene nel giardino dedicato ai martiri, un luogo simbolico per onorare chi ha sofferto in silenzio.

Sabato 14 febbraio alle 10, a Rassina, si terrà la cerimonia commemorativa presso il giardino dedicato ai martiri delle Foibe. Inaugurato nel febbraio 2023 in occasione del Giorno del Ricordo oggi è un luogo simbolico di memoria, raccoglimento e riflessione. Nel corso della cerimonia è prevista.

