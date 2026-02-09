Il Municipio X ricorda le vittime delle foibe e gli esuli accolti a San Giorgio di Acilia

Questa mattina il Municipio X ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli che sono stati accolti a San Giorgio di Acilia. Presenti cittadini, rappresentanti istituzionali e membri delle associazioni, che hanno depositato corone e osservato un minuto di silenzio. La giornata si inserisce tra le iniziative per mantenere viva la memoria di quegli eventi drammatici.

Ostia, 9 febbraio 2026 – " . In occasione del Giorno del Ricordo, la maggioranza del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale intende unirsi al doveroso momento di riflessione dedicato alle vittime delle foibe e all'esodo forzato di migliaia di italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. Una memoria che, nel nostro territorio, assume un significato particolare grazie alla presenza della comunità di esuli che, negli anni, ha trovato accoglienza nel quartiere di San Giorgio di Acilia, non a caso detto anche Villaggio Giuliano, contribuendo in modo concreto alla crescita sociale, culturale ed economica del Municipio", si legge in una nota del Municipio X di Roma Capitale.

