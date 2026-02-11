Sala gremita per l' incontro con la Caritas di Gerusalemme e Gaza

Ieri sera, l'auditorium della Casa dell’economia di Lecco si è riempito di persone per ascoltare le testimonianze di due rappresentanti della Caritas. Anton Asfar, segretario generale di Caritas Gerusalemme, e Fatena Mohanna, operatrice dello staff, hanno raccontato le sfide e le difficoltà delle comunità di Gaza e Gerusalemme. L’evento, organizzato dalla Caritas Ambrosiana con la collaborazione di quella di zona, ha attirato un pubblico interessato a capire cosa succede in quelle zone. Le parole dei due testimoni hanno portato alla luce

Alla Casa dell'economia di Lecco la preziosa testimonianza del segretario generale Anton Asfar e dell'operatrice Fatena Mohanna La sala gremita, con 350 uditori dall'intera zona pastorale, ha seguito con attenzione le voci dei testimoni, in un tempo in cui il silenzio su ciò che sta accadendo sembra voler cancellare un dramma in cui pesano corresponsabilità globali. Nella seconda parte, Matteo Amigoni, del settore internazionale di Caritas, ha esposto ragioni e numeri di un sostegno che è stato prezioso dal 2023 a oggi e vuole continuare a raccogliere solidarietà, intorno all'avvio di una nuova unità mobile per assistenza medica e psicologica-materno infantile a Gaza city, progetto denominato "Una Speranza per Gaza".

