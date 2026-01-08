La Caritas bergamasca ha risposto all’appello del patriarca Pizzabatta, promuovendo un pellegrinaggio in Terra Santa tra il 2025 e il 2026. Tra Betlemme e Gerusalemme, si riscontra una presenza limitata di segni di guerra, ma una povertà estesa che colpisce le comunità locali. L’iniziativa ha offerto l’opportunità a sei giovani di conoscere da vicino questa realtà complessa e difficile.

L’appello lanciato a fine ottobre dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ai vescovi lombardi non è caduto nel vuoto: a raccogliere l’invito a tornare a frequentare la Terra Santa è stata la Caritas Bergamasca, che a cavallo tra il 2025 e il 2026 ha organizzato un pellegrinaggio che ha dato la possibilità anche a sei giovani di toccare con mano una realtà durissima. La “missione” è iniziata il 29 dicembre, guidata dal presidente della Caritas don Michelangelo Finazzi e dal direttore don Roberto Trussardi, dividendosi tra Betlemme e Gerusalemme nella prima parte e facendo rotta su Ramallah e Taibe nella seconda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Gerusalemme, una storia infinita: a Napoli un incontro speciale dedicato alla Città Santa

Leggi anche: Gerusalemme e la Terra Santa raccontate dal vivo a Napoli. Iniziativa di Ucid, Ainc e Macs

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Caritas bergamasca in Terra Santa: Tra Betlemme e Gerusalemme pochi segni di guerra, ma povertà infinita; Il viaggio della Caritas di Bergamo in Terra Santa; Israele caccia più di trenta Ong, tra cui Caritas e Medici senza frontiere.

La Caritas bergamasca in Terra Santa: “Tra Betlemme e Gerusalemme pochi segni di guerra, ma povertà infinita” - Don Roberto Trussardi e don Michelangelo Finazzi in pellegrinaggio con sei giovani: nell'incontro con il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, le riflessioni su Gaza ... bergamonews.it