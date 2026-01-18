VIDEO San Lorenzo Maggiore chiesa gremita per l’incontro con don Roberto Faccenda

A San Lorenzo Maggiore, la chiesa si è riempita per l’incontro con don Roberto Faccenda, che ha affrontato il tema dell’accompagnamento dei giovani. Durante l’evento, si è sottolineata l’importanza di offrire loro spazio e comprensione, anche quando si incontrano difficoltà, e di essere presenti con sincerità e coraggio. Un momento di riflessione condivisa sulla crescita e il sostegno nelle sfide della giovinezza.

Tempo di lettura: 2 minuti " I giovani hanno bisogno di tempo buono, vero, ma anche e soprattutto di persone che abbiano il coraggio di fallire con loro e non di giudicarli. Oggi non esistono più i giovani che crescono all'ombra del campanile, dobbiamo essere noi a raggiungere loro". Una chiesa piena, attenta, partecipe a San Lorenzo Maggiore per l'incontro con don Roberto Faccenda. Quarantadue anni, originario di Eboli, parroco in diversi comuni del Salernitano, don Roberto è spesso definito 'il prete di tutti'. Non per strategie mediatiche studiate a tavolino, ma per una comunicazione autentica, capace di arrivare ovunque: dalle celebrazioni più gioiose a quelle segnate dal dolore.

