viaggio a istanbul il libro di serra yilmaz

Serra Yilmaz torna a parlare di Istanbul, questa volta attraverso il suo nuovo libro. La scrittrice ripercorre le strade della città, raccontando le sue emozioni e i ricordi legati a un luogo che ha cambiato nome e volto nel corso dei secoli. La sua narrazione porta il lettore tra arte e storia, facendo rivivere l’atmosfera di Costantinopoli, ancora presente in alcune pagine e in alcuni ricordi, anche lontano da Istanbul. È un viaggio tra passato e presente, che trasporta chi legge in un pezzo di questa città così ricca di storia e di

C’è un pezzo di Istanbul in Italia, fatto di arte e di ricordo, di una città che è stata per secoli Costantinopoli. Ed è con due importanti suoi cittadini che l’Italia sta camminando a braccetto. Sono Ferzan Özpetek e la sua musa, Serra Yilmaz. Ed è proprio Yilmaz che oggi alle 18,30 presenta alla Giunti Odeon il suo ’Cara Istanbul’ (Rizzoli), il libro di memorie che mette al centro la città che gli ha dato i natali e che l’ha formata, in un dialogo con Fausto Calderai. Chi, guardandola e pensando a lei, non pensa alla Serra de ’Le fate ignoranti’, che con il suo sguardo e atteggiamento tenero e pungente al tempo stesso ci regala uno dei personaggi più belli del cinema italiano di tutti i tempi? Ma con Özpetek il sodalizio è lungo e fatto di tanti lungometraggi, da ’Harem Suare’ a ’La dea fortuna’, passando per la serie de ’Le fate ignoranti’ e i cortometraggi di ’Istanbul Trilogy’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nei prossimi giorni a Firenze, Serra Yilmaz incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo libro, 'Cara Istanbul'.

Il Cai Lanciano presenta il libro "Chi apre serra" di Luca Mazzoleni, venerdì 23 gennaio alle 18.

VII EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL LIBRO - INCONTRO CON SERRA YILMAZ GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO, presso l'auditorium di Cairate (piazza Libertà 10), a partire dalle ore 18:30 l'attrice e regista Serra Yilmaz presenterà il suo ultimo libro, CARA ISTANB facebook