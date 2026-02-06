Tom Cruise e Ana de Armas sono stati visti insieme diverse volte negli ultimi mesi. La relazione tra i due sembra ormai chiara, anche se ancora non hanno confermato ufficialmente il loro amore. La giovane attrice cubana continua a essere al centro dell’attenzione anche per questa storia sempre più concreta.

Tom Cruise e Ana de Armas sono stati avvistati insieme più volte negli ultimi mesi, ma non avevano mai ufficialmente confermato la loro storia d’amore. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato al Daily Mail: « La scintilla si è spenta tra loro, ma amano ancora la reciproca compagnia e si sono comportati entrambi in modo molto adulto ». La storia tra Tom Cruise e Ana de Armas è iniziata a gennaio del 2025 e si è presto trasformata in un vero e proprio corteggiamento da star, seguito passo passo dai paparazzi e dai media. I primi avvistamenti risalgono a febbraio quando le due star sono state viste a cena a Londra nella settimana di San Valentino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ultima fidanzata di Tom Cruise? La giovane e bella Ana de Armas

Approfondimenti su Tom Cruise Ana de Armas

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tom Cruise Ana de Armas

Argomenti discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; L'ultima Trincea Dell'anima – A Leopoli Dio Non È Mai Andato Nel Rifugio; L'invisibile, stasera la seconda e ultima puntata della serie sulla cattura di Messina Denaro: le anticipazioni; In Champions League Antonio Conte proprio non ce la fa.

Chi saranno gli ultimi tedofori: da Tomba a Goggia, le previsioni. E su Sinner e Chiara Ferragni....Tutto pronto per l'inaugurazione dei giochi di Milano-Cortina. Il toto nomi è partito, c'è attesa per vedere chi farà l'ultimo tratto ... corrieredellosport.it

MasterChef 15, chi è stato eliminato nella nona puntata del 5 febbraioDue concorrenti sono stati eliminati nella puntata di Masterchef 15 di giovedì 5 febbraio 2026. Ecco cosa è successo nel nono appuntamento dello show con i giudici chef Antonino Cannavacciuolo, ... fanpage.it

Cortina si prepara, Tom Cruise pure! #Olimpiadi #tomcruise x.com

Da Mariah Carey a Tom Cruise, dall’inno d’Italia cantato da Laura Pausini a “Nessun dorma” con Bocelli. L’omaggio ad Armani e alla Carrà, a Fellini e all’opera lirica. E c’è chi spera in Sinner e Dua Lipa facebook