Ana De Armas si prepara a diventare influencer nel nuovo thriller “Sweat”. L’attrice spagnola si calerà nei panni di una protagonista che cerca di emergere sui social, in un film ispirato al progetto di Magnus von Horn uscito nel 2020. Le riprese sono in corso e l’uscita è prevista nei prossimi mesi.

L'attrice è stata scelta come protagonista del film che si ispira all'omonimo progetto diretto da Magnus von Horn, arrivato nelle sale nel 2020. Ana de Armas sarà la protagonista del nuovo thriller psicologico Sweat, progetto che si basa sull'omonimo film diretto dal regista svedese-polacco Magnus von Horn. L'opera originale era stata selezionata per partecipare all'edizione 2020 del Festival di Cannes, poi cancellata a causa della pandemia di Covid. Che cosa racconterà Sweat L'attrice Ana de Armas avrà in Sweat la parte dell'influencer Emma Kent, dalla carriera in ascesa, che sogna di ottenere lo stesso successo del suo idolo, la superstar dei social media Kat Highbrook. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ana De Armas sarà un'aspirante influencer nel thriller Sweat

Approfondimenti su Ana De Armas Sweat

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ana De Armas Sweat

Argomenti discussi: Ana De Armas sarà un'aspirante influencer nel thriller Sweat; Torino Film Festival 2026 con Marilyn Monroe, le date del 44TFF; Ana de Armas incarna il glamour vintage di Marilyn Monroe in un abito rosa alla première di Blonde durante la Mostra del Cinema di Venezia; Sweat, Ana De Armas interpreta un’aspirante influencer in un nuovo thriller psicologico.

Ana De Armas sarà un'aspirante influencer nel thriller SweatL'attrice è stata scelta come protagonista del film che si ispira all'omonimo progetto diretto da Magnus von Horn, arrivato nelle sale nel 2020. movieplayer.it

Ballerina: Ana De Armas contro il John Wick di Keanu Reeves nel nuovo trailer ricco di azione e violenzaLa nuova protagonista di questo spin-off sarà costretta ad affrontare il Babà Yaga in persona in un duello letale e attesissimo Dopo le immagini inedite pubblicate qualche ora fa, Lionsgate ha diffuso ... movieplayer.it

Ana de Armas durante i Golden Globe 2026 - facebook.com facebook