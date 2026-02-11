SAETTE D’ORO! Voetter Oberhofer sbancano a Cortina e sono campionesse olimpiche nel doppio di slittino!

Le campionesse italiane Voetter e Oberhofer hanno vinto l’oro nel doppio di slittino a Cortina. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa specialità alle Olimpiadi invernali. Le due atlete hanno dominato la gara, portando a casa un risultato storico per lo sport italiano.

Primo doppio femminile nella storia delle Olimpiadi invernali per lo slittin o e arriva subito la prima medaglia d’oro per l’Italia. La Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo è regno di conquista per il Bel Paese: ad imporsi ai Giochi sono Andrea Voetter e Mario Oberhofer che conquistano un titolo magnifico. Erano state protagoniste in queste stagioni nella specialità neonata. Avevano trionfato in Coppa del Mondo, conquistato medaglie mondiali ed erano pronte a lanciarsi verso l’olimpo. Le azzurre ci sono riuscite con una giornata perfetta in quel di Cortina. Record di spinta nella prima run, miglior tempo nella discesa decisiva: 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SAETTE D’ORO! Voetter/Oberhofer sbancano a Cortina e sono campionesse olimpiche nel doppio di slittino! Approfondimenti su Saette D’Oro Slittino, i risultati del Test Event sulla pista di Cortina. Bene Voetter/Oberhofer nel doppio femminile Olimpiadi, slittino d’oro: l’Italia trionfa nel doppio femminile con Voetter e Oberhofer – Tutte le gare di oggi 11 febbraio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Saette D’Oro Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre; Dove vedere in tv Italia-Canada, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming. Milano Cortina: slittino doppio, oro per le azzurre Voetter-OberhoferAndrea Voetter e Marion Oberhofer regalano il terzo oro all’Italia ai Giochi di Milano Cortina. Le due azzurre hanno vinto il titolo nel doppio femminile dello slittino, davanti alla coppia di ... gazzettadiparma.it Milano Cortina 2026, le azzurre Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittino doppio Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curling-oli - facebook.com facebook Oroooooo #Voetter- #Oberhofer campionesse olimpiche! Due discese solidissime, la seconda di grande personalità e coraggio. Bravissime! Altra emozione pazzesca! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.