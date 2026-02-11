Olimpiadi slittino d’oro | l’Italia trionfa nel doppio femminile con Voetter e Oberhofer – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano l’oro nel doppio femminile dello slittino ai Giochi di Milano Cortina. Le due atlete italiane hanno corso con grinta e sono riuscite a battere le avversarie tedesche, che si sono aggiudicate l’argento, e le austriache, che hanno preso il bronzo. È il terzo oro per l’Italia in questa edizione, e la vittoria ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer regalano il terzo oro all'Italia ai Giochi di Milano Cortina. Le due azzurre hanno vinto il titolo nel doppio femminile dello slittino, davanti alla coppia di tedesche (argento) e alle austriache (bronzo). Delusione azzurri nel Super G. Franjo von Allmen si è già preso la copertina dei Giochi di Milano Cortina. Lo sciatore svizzero vince a Bormio anche il SuperG ed è il terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate, dopo quelli in libera e combinata. Delusione per gli azzurri, con Giovanni Franzoni lontano dal podio e Dominik Paris, sfortunato, uscito a poche porte dal via dopo che gli si è staccato uno sci.

