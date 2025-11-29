Slittino i risultati del Test Event sulla pista di Cortina Bene Voetter Oberhofer nel doppio femminile
Dopo la tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton andata in scena lo scorso fine settimana, anche lo slittino ha avuto modo di essere protagonista sul budello di Cortina d’Ampezzo, che tra poco più di due mesi ospiterà le gare Olimpiadi. Quella che in passato era nota come pista Eugenio Monti ha ospitato un Test Event organizzato dalla FIL, la Federazione Internazionale che governa questo sport e che ha così potuto testare il tracciato nel weekend precedente l’inizio della Coppa del Mondo (si partirà da Winterberg). Nella giornata odierna si sono svolte le gare dei doppi e del singolo femminile, mentre domenica 30 novembre ci sarà spazio per la staffetta e il singolo maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
