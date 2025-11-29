Slittino i risultati del Test Event sulla pista di Cortina Bene Voetter Oberhofer nel doppio femminile

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton andata in scena lo scorso fine settimana, anche lo slittino ha avuto modo di essere protagonista sul budello di Cortina d’Ampezzo, che tra poco più di due mesi ospiterà le gare Olimpiadi. Quella che in passato era nota come pista Eugenio Monti ha ospitato un Test Event organizzato dalla FIL, la Federazione Internazionale che governa questo sport e che ha così potuto testare il tracciato nel weekend precedente l’inizio della Coppa del Mondo (si partirà da Winterberg). Nella giornata odierna si sono svolte le gare dei doppi e del singolo femminile, mentre domenica 30 novembre ci sarà spazio per la staffetta e il singolo maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

slittino i risultati del test event sulla pista di cortina bene voetter oberhofer nel doppio femminile

© Oasport.it - Slittino, i risultati del Test Event sulla pista di Cortina. Bene Voetter/Oberhofer nel doppio femminile

Scopri altri approfondimenti

slittino risultati test eventSlittino, i convocati dell’Italia per il test event olimpico a Cortina. Assente Oberhofer, c’è Fischnaller - Dopo skeleton e bob, la nuova pista Eugenio Monti di Cortina si appresta ad accogliere lo slittino per un periodo di training internazionale e soprattutto ... oasport.it scrive

Anche gli azzurri dello slittino di nuovo in pista sulla "Eugenio Monti". E nel week-end ci sono i test event olimpici - Nuova settimana ricchissima a Cortina, con il budello olimpico che ospita gli allenamenti ufficiali a livello internazionale, prima di chiudere (sabato e domenica) da due ... Come scrive neveitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Slittino Risultati Test Event