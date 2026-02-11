Sabotaggio dei treni a Pesaro Arriva la rivendicazione anarchica

Questa mattina a Pesaro sono stati sabotati alcuni treni. Un gruppo anarchico ha rivendicato l’azione, utilizzando slogan contro la guerra e la cementificazione. Le autorità stanno verificando se ci siano danni o ritardi, mentre i cittadini si chiedono cosa succederà ora. La situazione resta sotto controllo, ma la paura di ulteriori incidenti aumenta.

"Rompere il ghiaccio" per tuonare contro la guerra e la cementificazione. Facendo rumore e bloccando tutto. Quale occasione migliore per, appunto, "rompere il ghiaccio" se non nel giorno di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "Rompere il ghiaccio" proprio per "rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo'" dei Giochi, che hanno come partner ufficiali "aziende come Leonardo, Eni, Gruppo FS, che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista". Con queste parole, dopo tre giorni dall'attacco incendiario che sabato mattina all'alba ha paralizzato la linea ferroviaria a 300 metri dalla stazione di Pesaro, arriva la rivendicazione del sabotaggio che ha messo, insieme con quello avvenuto a Bologna (due gli ordigni rudimentali posizionati sui binari e solo uno dei due è esploso), in allarme il Paese intero.

