Sabotaggio treni arriva la rivendicazione degli anarchici | Fuoco alle Olimpiadi

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e minacciano di colpire le Olimpiadi. In una lettera, scrivono che “fuoco alle Olimpiadi” e parlano anche del pacchetto Sicurezza, criticando i metodi di protesta adottati finora dalla cittadinanza. La polizia sta indagando, mentre le autorità temono che possano esserci altri attacchi in vista.

Sono passati solo alcuni giorni dal sabato 7 febbraio, giorno di inizio ufficiale delle Olimpiadi invernale di Milano Cortina, quando un sabotaggio sincronizzato ha colpito il nodo ferroviario di Bologna centrale. Diversi cavi tranciati e un ordigno inesploso hanno provocato disagi a migliaia di passeggeri, che hanno visto improvvisamente decine di treni subire ritardi e cancellazioni. Oggi, arriva una rivendicazione dell’atto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, un documento firmato dai Movimenti Anarchici è al vaglio degli specialisti dell’Antiterrorismo. L’obiettivo è cercare collegamenti con azioni analoghe che si sono verificate negli ultimi tempi nel nostro Paese e con gli eventi che hanno colpito Parigi dal 26 al 28 luglio 2024, in concomitanza con l’inizio delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

