Torneo di boxe Tullio Di Giovanni l' evento sportivo dedicato alla memoria del grande pugile teatino

Il 21 dicembre a Chieti si terrà il torneo di boxe “Tullio Di Giovanni”, un evento dedicato alla memoria del celebre pugile teatino. L'iniziativa celebra la carriera e l’eredità sportiva di Di Giovanni, coinvolgendo atleti e appassionati in una giornata di sport e solidarietà.

Un evento sportivo dedicato alla memoria di un grande pugile teatino: si svolgerà a Chieti il 21 dicembre prossimo il torneo di boxe “Tullio Di Giovanni”. Organizzato dal maestro Davide Di Meo, l'evento sportivo si terrà al Pala Colle dell’Ara. “Sarà un appuntamento importante per Chieti e per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chieti, Presentato il Torneo di Boxe “Tullio Di Giovanni”, in programma il 21 dicembre a Chieti - Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 10 dicembre 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa ... Come scrive abruzzonews24.com

Torneo di Gym Boxe e Sparring Io 4 Elementi Quello che abbiamo condiviso sono emozioni , come gestirle e affrontare insieme le nostre paure . #pugilisticaleone #leone Vai su Facebook