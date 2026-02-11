Sabatini clamoroso retroscena | Prima di Chivu Marotta ha bocciato la candidatura di De Zerbi Il motivo è da non credere
Sabatini rivela un retroscena sorprendente sulla gestione dell’Inter: prima di Chivu, Marotta avrebbe stoppato la candidatura di De Zerbi. Il giornalista spiega che la decisione è arrivata prima dell’ingaggio di Chivu, lasciando intendere che ci siano state divergenze interne sulla scelta del nuovo allenatore. Una versione che cambia le carte in tavola rispetto a quanto si pensava finora.
Inter News 24 Sabatini, noto giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena sulla panchina dell'Inter: Marotta ha bocciato De Zerbi. Il retroscena svelato da Sandro Sabatini aggiunge un tassello fondamentale al "mistero" della scorsa estate, quando l'Inter si trovò improvvisamente orfana di Simone Inzaghi (partito per l'Arabia Saudita tra lo stupore generale). Se oggi Cristian Chivu siede in panchina con 58 punti in classifica e una squadra quasi imbattibile, lo deve anche a un preciso veto comunicativo di Beppe Marotta.
Sabatini svela un retroscena sull’arrivo di Chivu: «Prima di lui c’erano altri tre allenatori. Ecco quali…»
Sabatini rivela che prima di Chivu all’Inter sono passati altri tre allenatori.
Duran Juventus, clamoroso retroscena: il calciatore voleva a tutti i costi i bianconeri. La società non lo ha preso per questo motivo
Duran voleva a tutti i costi trasferirsi alla Juventus, ma la società ha deciso di non prenderlo.
