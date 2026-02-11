Sabatini clamoroso retroscena | Prima di Chivu Marotta ha bocciato la candidatura di De Zerbi Il motivo è da non credere

Sabatini rivela un retroscena sorprendente sulla gestione dell’Inter: prima di Chivu, Marotta avrebbe stoppato la candidatura di De Zerbi. Il giornalista spiega che la decisione è arrivata prima dell’ingaggio di Chivu, lasciando intendere che ci siano state divergenze interne sulla scelta del nuovo allenatore. Una versione che cambia le carte in tavola rispetto a quanto si pensava finora.

