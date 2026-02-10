Sabatini rivela che prima di Chivu all’Inter sono passati altri tre allenatori. Durante il podcast Numer1, l’ex dirigente nerazzurro ha spiegato quali sono stati i profili considerati prima di puntare sul difensore rumeno. La scelta di Chivu, quindi, non è stata casuale, ma il risultato di un percorso lungo e articolato.

Inter News 24 Sabatini, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così di Chivu e dei profili sondati dall’Inter prima del suo ingaggio. Durante l’ultima puntata del podcast Numer1, il giornalista Sandro Sabatini ha svelato i dettagli inediti che hanno portato l’Inter ad affidare la panchina a Cristian Chivu. Secondo Sabatini, la decisione maturata dopo l’addio di Simone Inzaghi non è stata immediata, ma il frutto di una selezione accurata che ha visto coinvolti quattro profili internazionali prima che la dirigenza nerazzurra puntasse tutto sull’ex difensore rumeno. Il racconto di Sabatini parte dai nomi inizialmente sondati da Marotta e Ausilio: « Marotta e Ausilio si trovarono con la scelta dell’allenatore da fare e valutarono 4 profili: Vieira che fu scartato subito, un altro era Fabregas ma era molto impegnativo perché Marotta non se l’è mai sentita di telefonare al Como per liberarlo ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Sabatini svela un retroscena sull'arrivo di Chivu: «Prima di lui c'erano altri tre allenatori. Ecco quali…»

Sabatini rivela che Mauro Icardi voleva tornare alla Juventus.

Max Allegri ha commentato la crescita di Paulo Dybala, sottolineando il suo percorso alla Juventus e la sua unicità come calciatore.

Mauro Icardi di nuovo in Italia Sandro Sabatini svela il retroscena: l'ex capitano dell'Inter sognava la Juventus per ritrovare Spalletti. #Icardi #Juventus #Calciomercato #Spalletti #InsideInter #SandroSabatini #SerieA #Chivu #Lautaro #ForzaInter x.com

