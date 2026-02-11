runner ucciso a manziana condannati i proprietari dei rottweiler

La coppia proprietaria dei tre Rottweiler condannata a un anno di carcere e a versare 50mila euro di risarcimento. La tragedia è avvenuta l’11 febbraio 2024 a Manziana, quando i tre cani hanno aggredito e ucciso un runner di 39 anni. Il giudice dell’udienza preliminare di Civitavecchia ha stabilito la condanna, chiudendo così un procedimento che aveva scosso la comunità locale.

Un anno di reclusione e 50mila euro di risarcimento. Il giudice dell'udienza preliminare di Civitavecchia ha condannato a un anno di reclusione la coppia proprietaria di tre rottweiler che l'11 febbraio 2024 aggredirono e uccisero un runner di 39 anni a Manziana, in provincia di Civitavecchia. Oltre alla pena detentiva, i due imputati dovranno versare una provvisionale di 50mila euro a titolo di risarcimento. La sentenza è arrivata al termine di un procedimento celebrato con rito abbreviato. L'accusa di omicidio colposo. La Procura aveva contestato ai proprietari il reato di omicidio colposo, sostenendo che la morte dell'uomo fosse riconducibile a una gestione negligente degli animali.

A Manziana, un uomo è stato ucciso dai rottweiler dei proprietari.

I proprietari dei tre rottweiler che hanno ucciso un runner di 39 anni nel bosco di Manziana sono stati condannati a un anno di carcere e a pagare 50mila euro di provvisionale.

