Runner sbranato dai rottweiler condannati i proprietari dei cani | un anno e 50mila euro di risarcimento

I proprietari dei tre cani sono stati condannati in abbreviato a un anno di carcere e a pagare 50mila euro di risarcimento. L’11 febbraio 2024, i rottweiler hanno aggredito e ucciso un uomo di 39 anni a Manziana, un centro in provincia di Civitavecchia. La sentenza arriva dopo settimane di attesa e chiude il capitolo di una vicenda che ha sconvolto la comunità.

Due condanne in abbreviato per la coppia proprietaria dei tre rottweiler che l’11 febbraio del 2024 sbranarono un runner 39enne a Manziana, centro in provincia di Civitavecchia. Lo ha stabilito il gup di Civitavecchia che ha inflitto un anno di condanna (pena sospesa) ad entrambi per l'accusa di omicidio colposo disponendo anche una provvisionale di 50 mila euro. Una decisione che ha scatenato la reazione dei familiari della vittima che parlano di una sentenza che, a loro dire, «legalizza l'omicidio a mezzo cane». «La famiglia come prevedibile non è soddisfatta di questa sentenza: "La legge non considera che chi ha provocato la morte è un assassino"», aggiunge l’avvocato Aldo Minghelli, legale della sorella di Paolo Pasqualini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Manziana, un uomo è stato ucciso dai rottweiler dei proprietari.

I proprietari dei tre rottweiler che hanno ucciso un runner di 39 anni nel bosco di Manziana sono stati condannati a un anno di carcere e a pagare 50mila euro di provvisionale.

