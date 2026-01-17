A Scafati nasce il Comitato cittadino per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo

A Scafati è stato costituito il Comitato Cittadini per il Sì, un gruppo di cittadini, professionisti e amministratori locali che si impegna a sostenere la riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La nascita di questa realtà riflette un interesse condiviso per un tema di rilevanza nazionale, invitando la comunità a partecipare in modo consapevole e informato alle consultazioni.

Scafati si mobilita in vista del referendum del 22 e 23 marzo: in città è stato ufficialmente costituito il Comitato Cittadini per il Sì, una realtà che raccoglie adesioni trasversali di cittadini, professionisti e amministratori locali con l'obiettivo di sostenere la riforma della giustizia oggetto della consultazione. La nascita del Comitato è stata formalizzata con un atto costitutivo che ne definisce scopi, struttura e organi direttivi. A guidare il Comitato sarà l'avvocato Diego Chirico, indicato presidente. Accanto a lui, nel percorso di sensibilizzazione e informazione, partecipano anche numerosi amministratori della città.

Referendum, nasce comitato "Cittadini per il sì": lo presiede Scopelliti, compagna di Enzo Tortora - Nasce il comitato promosso per sostenere la riforma della giustizia e "per dare ai cittadini un segnale di cambiamento concreto contro lentezza, opacità e inefficienze del sistema".

