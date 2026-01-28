Referendum sulla Giustizia il Tar respinge il ricorso del comitato del No | si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar del Lazio ha confermato le date del referendum sulla Giustizia: si voterà il 22 e 23 marzo, come previsto dal governo. Il ricorso presentato dal comitato del No, sostenuto dall’avvocato Carlo Guglielmi, è stato respinto. Ora niente cambia, e gli italiani si preparano a recarsi alle urne tra poche settimane.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del comitato per il No, rappresentato dall'avvocato Carlo Guglielmi: le data del voto del referendum sulla Giustizia restano quelle indicate dal governo, e cioè il 22 e 23 marzo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar ha confermato la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia.

