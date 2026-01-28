Referendum sulla Giustizia il Tar respinge il ricorso del comitato del No | si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar del Lazio ha confermato le date del referendum sulla Giustizia: si voterà il 22 e 23 marzo, come previsto dal governo. Il ricorso presentato dal comitato del No, sostenuto dall’avvocato Carlo Guglielmi, è stato respinto. Ora niente cambia, e gli italiani si preparano a recarsi alle urne tra poche settimane.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.