Rubano 60mila euro di profumi a Cremona | arrestati 4 ladri professionisti con basi in Austria e Germania
La polizia di Cremona ha arrestato i 4 autori della rapina ai danni di una profumeria commessa il 21 novembre scorso. Si tratta di "professionisti organizzati" che avrebbero colpito anche all'estero e che avrebbero basi in Austria e Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lo stipendio iniziale annuo per un docente italiano è di 27.079 euro. In Germania e in Lussemburgo si parte da circa 60mila, più del doppio - facebook.com Vai su Facebook
Rubano 60mila euro di profumi a Cremona: arrestati 4 ladri “professionisti” con basi in Austria e Germania - La polizia di Cremona ha arrestato i 4 autori della rapina ai danni di una profumeria commessa il 21 novembre scorso ... Secondo fanpage.it
Cremona, furto lampo da 60mila euro in profumeria: arrestati 4 rumeni - Una fuga fulminea nel buio, un colpo chirurgico da decine di migliaia di euro e una banda convinta di aver cancellato ogni traccia. Si legge su pupia.tv
Cremona: arrestati ladri di profumi attivi in Italia e all'estero - Quattro persone ritenute responsabili di un furto in una profumeria del centro di Cremona sono state arrestate, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, dai poliziotti della Squadra mobile ... Da poliziadistato.it