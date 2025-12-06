Rubano 60mila euro di profumi a Cremona | arrestati 4 ladri professionisti con basi in Austria e Germania

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Cremona ha arrestato i 4 autori della rapina ai danni di una profumeria commessa il 21 novembre scorso. Si tratta di "professionisti organizzati" che avrebbero colpito anche all'estero e che avrebbero basi in Austria e Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

rubano 60mila euro profumiRubano 60mila euro di profumi a Cremona: arrestati 4 ladri “professionisti” con basi in Austria e Germania - La polizia di Cremona ha arrestato i 4 autori della rapina ai danni di una profumeria commessa il 21 novembre scorso ... Secondo fanpage.it

rubano 60mila euro profumiCremona, furto lampo da 60mila euro in profumeria: arrestati 4 rumeni - Una fuga fulminea nel buio, un colpo chirurgico da decine di migliaia di euro e una banda convinta di aver cancellato ogni traccia. Si legge su pupia.tv

Cremona: arrestati ladri di profumi attivi in Italia e all'estero - Quattro persone ritenute responsabili di un furto in una profumeria del centro di Cremona sono state arrestate, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, dai poliziotti della Squadra mobile ... Da poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano 60mila Euro Profumi