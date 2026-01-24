Rubano minicar davanti le scuole | arrestati tre giovanissimi

Tre giovani sono stati arrestati questa mattina ad Avellino dopo aver rubato una minicar davanti a una scuola. La segnalazione giunta alla Questura ha consentito l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno fermato i responsabili. L’episodio si è verificato nel centro della città, evidenziando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di polizia per la sicurezza urbana.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna perveniva alla Sala Operativa della Questura di Avellino da parte di un cittadino una segnalazione di furto in atto di una minicar, nel pieno centro cittadino. Nell'immediatezza, personale della Polizia di Stato, già in servizio anti-rapina, rintracciava le due autovetture: quella rubata e l'altra con cui i malfattori tentavano di allontanarsi. I poliziotti bloccavano immediatamente quella rubata, con a bordo un giovane, classe 2008, residente nella provincia di Napoli e individuata l'altra autovettura di grossa cilindrata con a bordo i complici e ne diramava le ricerche.

