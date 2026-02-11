Ruba una bici e percorre contromano l' autostrada follia sull' A18

Un giovane di 23 anni ha rubato una bici elettrica e, senza pensarci due volte, ha deciso di percorrere l’autostrada contromano. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti e ha creato il panico tra gli automobilisti, ma per fortuna nessuno si è fatto male. La polizia sta cercando di capire cosa abbia portato il ragazzo a compiere un gesto così rischioso.

Ha rubato una bici elettrica per poi imboccare l'autostrada contromano. Questo il folle gesto di un 23enne che solo per fortuna non si è trasformato in tragedia.L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa. Il giovane è stato fermato in tempo reale dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di.

