Una donna alla guida ubriaca ha percorso contromano l'autostrada A14, facendo inversione a u tra i caselli e coinvolgendo quattro veicoli. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali e di guidare in condizioni di sicurezza. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Ha imboccato l'autostrada A14 e, tra un casello e l'altro, ha fatto inversione a u, percorrendo la carreggiata contromano e urtando quattro veicoli, fortunatamente senza provocare feriti. Protagonista dell'episodio è una 36enne di Giulianova che, bloccata dalla polizia stradale, è risultata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Paura sulla A14, donna percorre l'autostrada contromano e urta 4 veicoli: era ubriaca

Leggi anche: Donna ubriaca percorre 2 km contromano in tangenziale a Bra, tasso alcolemico alle stelle: l'esito del test

Leggi anche: Paura in autostrada, auto contromano sulla Torino-Milano: le immagini shock

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A14, da Giulianova a Val Vibrata contromano: al volante donna ubriaca fermata dalla Polizia - Lunedì pomeriggio di paura nel tratto abruzzese dell’A14 dove una donna di mezza età, al volante di una Fiat Punto bianca, ha imboccato controsenso l’autostrada da Giulianova (TE) fino quasi al casell ... veratv.it