VIDEO|Terrore in A14 36enne ubriaca percorre l’autostrada contromano | Vivi per miracolo
Un'auto condotta da un uomo di 36 anni, in stato di ebbrezza, ha percorso contromano l'autostrada A14, causando un incidente con quattro veicoli in transito. L'episodio si è verificato in una piazzola, dove il conducente ha effettuato un'inversione a U prima di proseguire contromano per diversi chilometri. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l'accaduto evidenzia i rischi legati alla guida sotto l'effetto di alcol.
Ha imboccato l’autostrada A14, poi ha fatto inversione a U in una piazzola e ha proseguito contromano per chilometri, urtando quattro veicoli in transito. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi del casello di Mosciano Sant’AngeloGiulianova, dove la corsa folle si è infine conclusa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
