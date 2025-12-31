VIDEO|Terrore in A14 36enne ubriaca percorre l’autostrada contromano | Vivi per miracolo

Un'auto condotta da un uomo di 36 anni, in stato di ebbrezza, ha percorso contromano l'autostrada A14, causando un incidente con quattro veicoli in transito. L'episodio si è verificato in una piazzola, dove il conducente ha effettuato un'inversione a U prima di proseguire contromano per diversi chilometri. Per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi, ma l'accaduto evidenzia i rischi legati alla guida sotto l'effetto di alcol.

Paura sulla A14, donna percorre l'autostrada contromano e urta 4 veicoli: era ubriaca - L'episodio nel pomeriggio del 29 dicembre nel tratto compreso tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi. ilpescara.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.