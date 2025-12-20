Ruba alcuni generi alimentari alla Lidl, ma viene scoperto alle casse e tenta la fuga spintonando e minacciando i dipendenti.É successo nei giorni scorsi a Novara, nel supermercato di via XXV Aprile. L'uomo è stato fermato dalla polizia nel parcheggio del negozio e denunciato per rapina impropria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Ruba alla Lidl e minaccia i dipendenti con una tronchese e una bottiglia di birra: denunciato

