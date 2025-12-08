Ruba dagli scaffali del supermercato e scappa senza pagare | arrestato un 35enne
È entrato dentro il supermercato con l'intenzione di fare la spesa, ma senza pagarla. Arrestato a Milano un uomo accusato di furto. Il colpo nel supermercatoIl tentativo di svaligiare il negozio è avvenuto intorno alle 13 di domenica 7 dicembre, nel supermercato Ipercoop di via Quarenghi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
