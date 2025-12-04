WWE | Roxanne Perez rompe il silenzio sulle voci di una presunta tensione con Liv Morgan

Come ormai noto, Liv Morgan è tornata finalmente in WWE in occasione di Survivor Series: WarGames il 29 novembre 2025 a San Diego, in California. Ha sorpresa è apparsa durante l’incontro per l’ Intercontinental Championship aiutando Dominik Mysterio a sconfiggere John Cena. Liv ha fatto la sua prima apparizione, post Series, a Raw il 1° dicembre 2025, dove si è riunita con The Judgment Day al completo. Durante la reunion a Raw, Morgan ha salutato i membri del Judgment Day, ma è apparsa titubante nei confronti di Balor e Perez, alimentando le speculazioni su una possibile tensione tra loro. Finn Balor ha coinvolto Roxanne Perez come sostituta al fianco di Raquel Rodriguez dopo che Morgan ha subito un infortunio alla spalla nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

