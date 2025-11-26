Roversi Monaco oltre l’Università | Più romanzo che biografia

Sabato 29 novembre alle 17.30 al Palazzo del Ridotto ci sarà un evento straordinario: la presentazione di ‘Fabio il Magnifico’, biografia di Fabio Roversi Monaco, protagonista per decenni della vita sociale e politica di Bologna con influssi anche sulla Romagna, dato che nel periodo in cui era Rettore l’ Università di Bologna si insediò in Romagna. A scrivere il libro, edito da Vallecchi, è stato il giornalista Luciano Nigro che dialogherà col collega Paolo Morelli e, ovviamente, con Fabio Roversi Monaco. Parteciperanno all’incontro il sindaco Enzo Lattuca, il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Luca Lorenzi e il presidente Orogel Bruno Piraccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roversi Monaco oltre l’Università: "Più romanzo che biografia"

Contenuti che potrebbero interessarti

Roversi Monaco oltre l’Università: "Più romanzo che biografia" - 30 al Palazzo del Ridotto ci sarà un evento straordinario: la presentazione di ‘Fabio il Magnifico’, biografia di Fabio Roversi Monaco, protagonista per decenni della vita ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fabio Roversi Monaco: «Rimpiango di non aver fatto il sindaco di Bologna ma ho messo l'università al primo posto. Umberto Eco e Lucio Dalla erano miei grandi amici» - E così si intitola il libro scritto dal giornalista Luciano Nigro (la presentazione l'11 ottobre a Palazzo Pepoli alle 11) , in cui l’ex rettore si racconta e ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

"Roversi-Monaco, il Magnifico". Aneddoti e scelte in un libro - La laurea ad honorem a cui tiene di più è quella consegnata nel 1988 ad Alexander Dubcek, osteggiato dalla Cecoslovacchia comunista. Da msn.com