La biografia di Fabio Roversi Monaco tra Università e Fondazione

L’insediamento dell’ Università di Bologna in Romagna e lo sviluppo dei poli di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini che hanno consentito all’ Alma Mater di continuare a crescere pur essendo saturi i corsi di laurea bolognesi, è stato l’argomento del quale si è più discusso al Palazzo del Ridotto per la presentazione di ‘ Fabio il Magnifico ’ biografia di Fabio Roversi Monaco scritta con brio dal giornalista Luciano Nigro, edita da Vallecchi. L’incontro, condotto dal giornalista Paolo Morelli, è iniziato con il saluto del sindaco Enzo Lattuca e i contributi di Luca Lorenzi, presidente della Fondazione Carisp di Cesena, e Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, che hanno portato significativi elementi per approfondire questo aspetto della vita di Roversi Monaco, per 15 anni rettore dell’Università e poi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con la quale continuò il recupero di importanti edifici storici dando impulso al loro utilizzo culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La biografia di Fabio Roversi Monaco tra Università e Fondazione

