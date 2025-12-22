La maggioranza ha modificato, con un emendamento, l’articolo della Manovra finanziaria che regola la Rottamazione quinquies. La definizione agevolata dei debiti con il fisco è diventata ancora più conveniente per chi potrà aderire, grazie a una riduzione degli interessi, già molto bassi, applicati alle rate con cui i contribuenti morosi potranno sanare la propria posizione. Sarà possibile aderire al condono fiscale a partire dal prossimo anno, con una procedura interamente online. Ancora ferma, per il momento, l’ipotesi di un allargamento della platea che può accedere alla definizione agevolata, per cui la Lega spinge fin dall’approvazione del testo della Manovra in Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, gli interessi scendono al 3% dopo l’emendamento, come aderire

Leggi anche: Rottamazione quinquies, chi può aderire e gli esclusi: guida su durata, rate e possibili cambiamenti

Leggi anche: Rottamazione quinquies, chi può aderire e gli esclusi: guida su durata, rate e possibili modifiche

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sanatoria cartelle esattoriali: scendono i costi per la rottamazione quinquies; Manovra, saltano novità su pensioni e Tfr. Arriva bonus paritarie. Le principali modifiche; Manovra 2026, dalle pensioni alla rottamazione e alle armi: ecco tutte le ultime novità; La manovra cambia ancora: la nuova rottamazione, le pensioni, commercio delle armi, le case più vicine ai cimiteri. Tutte le novità.

Rottamazione quinquies, gli interessi scendono al 3% dopo l’emendamento, come aderire - La maggioranza ha modificato, con un emendamento, l’articolo della Manovra finanziaria che regola la Rottamazione quinquies. quifinanza.it