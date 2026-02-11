Roth lo scrittore fantasma nelle librerie italiane Monda | Cosa direbbe? Riderebbe con un po' di amarezza

L’ultimo libro di Roth, pubblicato sotto nome di uno scrittore fantasma, ha suscitato reazioni contrastanti tra i lettori italiani. Monda commenta: “Cosa direbbe? Riderebbe con un po' di amarezza”. La vicenda mette in crisi la fiducia degli appassionati, che si trovano a chiedersi chi ci sia davvero dietro le pagine che leggono. “Chi paga in tutta questa vicenda sono i lettori”, conclude Monda, sottolineando come questa situazione non sia né giusta né bella.

"Chi paga in tutta questa vicenda sono i lettori, gli appassionati, e questo non è né giusto né bello". Lo scrittore e docente di cinema alla New York University Antonio Monda, uno che Philip Roth l'ha conosciuto molto bene, commenta così un altro caso, l'ennesimo, che riguarda il grande scrittore americano morto nel 2018. Da qualche tempo infatti entrando nelle librerie italiane i lettori non possono più trovare i suoi romanzi, a eccezione, da maggio scorso, di "Portnoy", che peraltro ha un titolo diverso dall'originale. Questo perché Adelphi ha comprato i diritti dello scrittore americano e fino a quando non ripubblicherà l'intera opera chiunque in Italia vorrà leggere i libri dello scrittore di Newark dovrà cercarli o nel mercato dell'usato, talvolta a un prezzo più alto, oppure nelle biblioteche.

