Roncelli in commissione parlamentare Documentazione su Giovanni Fava

Stefano Roncelli ha testimoniato ieri davanti alla Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi. Il commercialista ha portato in aula documenti contabili e fiscali riguardanti l’ex parlamentare della Lega, Giovanni Fava. Il suo nome è finito nelle ricostruzioni giornalistiche e testimoniali che ipotizzavano la presenza di Fava a Siena il 6 marzo 2013, giorno della morte di Rossi. La seduta si è concentrata su questi dettagli, senza che emergessero novità decisive.

Si è svolta ieri, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'audizione del commercialista Stefano Roncelli, chiamato a riferire sulla documentazione contabile e fiscale relativa a Giovanni Fava, ex parlamentare della Lega, il cui nome è rientrato nelle ricostruzioni testimoniali e mediatiche che ne ipotizzavano la presenza a Siena il 6 marzo 2013, giorno della morte dell'ex dirigente del Monte dei Paschi. Roncelli ha spiegato di aver ricevuto il suo incarico professionale nel 2015 e si occupava esclusivamente di una società della quale Fava era socio. All'epoca del conferimento dell'incarico, gli furono consegnate le scritture contabili e fiscali relative agli anni dal 2010 al 2014.

