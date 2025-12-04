Qatargate la Commissione parlamentare vota per l' immunità della dem Gualmini
Proprio mentre balzano agli onori delle cronache gli arresti di Federica Mogherini e Stefano Sannino, in sede Comunitaria torna d'attualità il caso Qatargate, con la commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo chiamata ad esprimersi sulla revoca dell'immunità per le eurodeputate Pd. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Ad Alessandra Moretti l’immunità deve essere revocata. Ha votato così ieri la Commissione Juri. Che invece l’ha confermata nei confronti di Elisabetta Gualmini. Entrambe le europarlamentari dem sono coinvolte nello scandalo del Qatargate. Di Wanda Marra - facebook.com Vai su Facebook
#Qatargate, clamoroso in commissione Affari legali del Parlamento #Ue: voto favorevole alla revoca dell'immunità per #AlessandraMoretti, mentre viene confermata per la #Gualmini. Ma non è finita... Vai su X
Qatargate, il Parlamento europeo dà il primo ok alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Si legge su eunews.it
SCANDALO QATARGATE, GUALMINI MANTIENE L’IMMUNITA’ PARLAMENTARE - La commissione giuridica del Parlamento Europeo ha respinto, con 16 voti contrari, un astenuto e sette a favore, la richiesta di revoca di immunità parlamentare per la modenese Elisabetta Gualmini. Segnala tvqui.it
Alessandra Moretti, verso revoca immunità per Qatargate/ Commissione JURI inguaia il Pd (ma salva Gualmini) - Caos Qatargate: commissione JURI conferma la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti, ma salva Gualmini. Da ilsussidiario.net
Qatargate, Alessandra Moretti e l'immunità rimossa: «Amareggiata, è stata una resa dei conti politica» - L'eurodeputata del Pd dopo il parere sfavorevole della commissione Juri: «Questo voto compromette tutta l'istituzione». Da msn.com
Inchiesta Qatargate, sì alla revoca dell'immunità per la dem Alessandra Moretti. Salvata Gualmini - Duro il commento di FdI: "Ore di sconcerto dopo il caso Mogherini, si faccia chiarezza". Si legge su europa.today.it
Inchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti - Legami con Doha: l’eurodeputata Pd ottiene l’immunità, la collega Moretti no. Lo riporta quotidiano.net