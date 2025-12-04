Qatargate la Commissione parlamentare vota per l' immunità della dem Gualmini

Modenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio mentre balzano agli onori delle cronache gli arresti di Federica Mogherini e Stefano Sannino, in sede Comunitaria torna d'attualità il caso Qatargate, con la commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo chiamata ad esprimersi sulla revoca dell'immunità per le eurodeputate Pd. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

qatargate commissione parlamentare votaQatargate, il Parlamento europeo dà il primo ok alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti - Un 'sì' dell'Aula consegnerebbe Moretti alla giustizia belga per l'inchiesta sul Qatargate. Si legge su eunews.it

qatargate commissione parlamentare votaSCANDALO QATARGATE, GUALMINI MANTIENE L’IMMUNITA’ PARLAMENTARE - La commissione giuridica del Parlamento Europeo ha respinto, con 16 voti contrari, un astenuto e sette a favore, la richiesta di revoca di immunità parlamentare per la modenese Elisabetta Gualmini. Segnala tvqui.it

qatargate commissione parlamentare votaAlessandra Moretti, verso revoca immunità per Qatargate/ Commissione JURI inguaia il Pd (ma salva Gualmini) - Caos Qatargate: commissione JURI conferma la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti, ma salva Gualmini. Da ilsussidiario.net

qatargate commissione parlamentare votaQatargate, Alessandra Moretti e l'immunità rimossa: «Amareggiata, è stata una resa dei conti politica» - L'eurodeputata del Pd dopo il parere sfavorevole della commissione Juri: «Questo voto compromette tutta l'istituzione». Da msn.com

qatargate commissione parlamentare votaInchiesta Qatargate, sì alla revoca dell'immunità per la dem Alessandra Moretti. Salvata Gualmini - Duro il commento di FdI: "Ore di sconcerto dopo il caso Mogherini, si faccia chiarezza". Si legge su europa.today.it

qatargate commissione parlamentare votaInchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti - Legami con Doha: l’eurodeputata Pd ottiene l’immunità, la collega Moretti no. Lo riporta quotidiano.net

