Degrado criminale a Termini scippato l' ex presidente del Benetton rugby

L’ex presidente del Benetton rugby, Amerino Zatta, è stato vittima di uno scippo alla stazione Termini. L’episodio è avvenuto sabato scorso, mentre l’uomo stava aspettando di prendere il treno per tornare a casa. La zona, già nota per il degrado, si conferma un punto caldo per la sicurezza dei cittadini.

Scippato alla stazione Termini. Vittima Amerino Zatta, ex presidente del Benetton rugby. L'episodio è avvenuto sabato scorso, quando l'ex dirigente dei Leoni stava attendendo di tornare a casa. Era giunto nella Capitale dove ha assistito alla vittoria dell'Italia sulla Scozia (18-15) nella prima giornata del torneo del Sei Nazioni. La notizia è stata riportata da TrevisoToday. “Ero alla stazione con mia figlia - ha detto - stavo rientrando un'ora prima al bar della stazione, prendevamo un caffè in attesa del treno per rientrare. Praticamente sono stato scippato da questi ragazzotti, chiamiamoli così, o perlomeno da due persone che avevo visti prima e hanno sfilato da sotto il tavolino, come lo sanno fare soltanto loro, il mio zainetto con dentro l'iPad, il portafoglio e nel portafoglio ovviamente il passaporto e carte di credito.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Termini Roma

Alla stazione Termini, la situazione si fa sempre più critica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Termini Roma

Argomenti discussi: Cancellato l'angelo con il volto di Giorgia Meloni dalla basilica di San Lorenzo in Lucina; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina; Sicurezza arrivano i due via libera alle nuove norme | il sì del Senato e l' ok del Quirinale Meloni vede Vance.

Degrado criminale a Termini: alla stazione arrivano i Puma, i veicoli blindati dell'esercitoLa misura voluta dal ministero dell'Interno e della Difesa. Un terzo blindato sarà operativo nell'area del Colosseo ... romatoday.it

Blindati dell'esercito a Termini, Giorgia Meloni dai soldati in servizio in stazione: A difesa dei cittadiniI Puma schierati dallo scorso 28 gennaio su impulso dei ministeri della Difesa e dell'Interno in piazza dei Cinquecento e via Giolitti con un terzo dislocato nella zona del Colosseo ... romatoday.it

“Degrado, disagio e cultura criminale. Da Terronandia” - facebook.com facebook

“Degrado, disagio e cultura criminale. Da Terronandia” x.com