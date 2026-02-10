Roma Termini | scippo per l’ex presidente del Benetton Rugby dopo la vittoria degli Azzurri nei Sei Nazioni

Roma, Termini. Poco dopo aver festeggiato la vittoria degli Azzurri nei Sei Nazioni, l’ex presidente del Benetton Rugby è stato vittima di uno scippo. Mentre si trovava in stazione, un uomo gli ha strappato la borsa e si è dato alla fuga. La scena si è svolta in pochi secondi, tra la confusione dei passanti. La polizia è arrivata sul posto e ha avviato le indagini, ma finora nessuna traccia del malvivente. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle

