Roma Termini | scippo per l’ex presidente del Benetton Rugby dopo la vittoria degli Azzurri nei Sei Nazioni
Roma, Termini. Poco dopo aver festeggiato la vittoria degli Azzurri nei Sei Nazioni, l’ex presidente del Benetton Rugby è stato vittima di uno scippo. Mentre si trovava in stazione, un uomo gli ha strappato la borsa e si è dato alla fuga. La scena si è svolta in pochi secondi, tra la confusione dei passanti. La polizia è arrivata sul posto e ha avviato le indagini, ma finora nessuna traccia del malvivente. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle
Roma, scippo a Termini per l’ex presidente del Benetton Rugby: una trasferta amara tra sport e criminalità. L’ex presidente del Benetton Rugby, Amerino Zatta, si è ritrovato involontariamente protagonista di una disavventura romana, vittima di uno scippo avvenuto direttamente all’interno della stazione Termini, lo scorso sabato. L’episodio, che ha privato Zatta dei suoi effetti personali, si è consumato al termine di una giornata trascorsa allo stadio Olimpico, dove l’ex dirigente aveva assistito alla vittoria della nazionale italiana di rugby contro la Scozia, valida per la prima giornata dei Sei Nazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Rugby, Sei Nazioni: Italia batte Scozia (18-15). Grande vittoria al debutto. Azzurri sempre avanti sotto la pioggia
L’Italia conquista una vittoria importante nel debutto al Sei Nazioni.
LIVE Italia-Scozia 15-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: ottimo primo tempo degli azzurri
Gli azzurri chiudono il primo tempo con un vantaggio di 15-7 contro la Scozia all’Olimpico.
L'ex presidente del Benetton rugby, Amerino Zatta, scippato alla stazione Termini di RomaL'episodio sabato scorso mentre si trovava nella Capitale, di ritorno nella Marca dopo aver assistito allo stadio Olimpico alla vittoria degli Azzurri con la Scozia. A causa del sabotaggio sulla linea ... trevisotoday.it
Scippi, taccheggi e borseggi da Termini al Centro. Quattro arresti e tre denunceQuattro arresti e tre denunce a piede libero. È il risultato dell'attività straordinaria di controllo effettuata nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Roma centro, nell'ambito del ... romatoday.it
