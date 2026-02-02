Scovato il quartier generale dello spaccio di hashish | arrestate due giovani donne

La polizia ha scoperto il quartier generale dello spaccio di hashish a Borgalino. Due giovani donne sono state arrestate durante un blitz in un appartamento. La scena è diversa rispetto allo scorso novembre, quando in un’altra abitazione furono trovate una centrale di cocaina e crack, con sei persone arrestate, tra cui un minorenne. Questa volta, le forze dell’ordine sono intervenute in modo mirato e hanno portato a un risultato importante.

La ventunenne e la ventiseienne, in attesa dell'udienza di convalida, sono state trasferite al carcere Pasquale Di Lorenzo. Sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento Non come l'inizio dello scorso novembre quando in un'abitazione di Borgalino venne scovata una centrale di cocaina e crack e 6 persone, fra cui un minorenne, vennero arrestate. Ma ancora una volta dentro una casa, in una traversa della nota via Vittorio Emanuele, è stato trovato il "quartier generale" di un giro di hashish. Due donne di Canicattì, di 21 e 26 anni, sono state arrestate dalla polizia e, in attesa dell'udienza di convalida, trasferite al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Borgalino Spaccio Due giovani arrestati per spaccio di droga: sequestrati crack, hashish e contanti Spaccio tra i ragazzi davanti alla discoteca, due donne messinesi arrestate con un arsenale di droghe sintetiche a Catania Due donne provenienti dalla provincia di Messina sono state arrestate a Catania durante un’operazione dei Carabinieri, che ha portato al sequestro di un arsenale di droghe sintetiche. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il miglior rifugio benessere del mondo È stato scovato in Italia, a 1 ora da Roma (6.000 mq dedicati alla Medical Spa) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.