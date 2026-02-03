Il quartier generale dell' hashish scovato grazie a una telefonata anonima | ai domiciliari le due indagate
Due giovani di Canicattì sono finite agli arresti domiciliari dopo essere state trovate in possesso di circa 400 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. La scoperta è arrivata grazie a una telefonata anonima che ha portato gli agenti nel loro quartier generale. Il giudice ha convalidato il doppio arresto, e ora le ragazze devono restare a casa in attesa del processo.
Il doppio arresto è stato convalidato, il gip del tribunale di Agrigento ha disposto gli arresti domiciliari per le due ragazze di Canicattì trovate con circa 400 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. La ventiseienne e la ventiduenne hanno lasciato il carcere dove, in attesa dell'udienza di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scovato il "quartier generale" dello spaccio di hashish: arrestate due giovani donne
La polizia ha scoperto il quartier generale dello spaccio di hashish a Borgalino.
