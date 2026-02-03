Il quartier generale dell' hashish scovato grazie a una telefonata anonima | ai domiciliari le due indagate

Due giovani di Canicattì sono finite agli arresti domiciliari dopo essere state trovate in possesso di circa 400 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. La scoperta è arrivata grazie a una telefonata anonima che ha portato gli agenti nel loro quartier generale. Il giudice ha convalidato il doppio arresto, e ora le ragazze devono restare a casa in attesa del processo.

