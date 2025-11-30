Dybala un rebus tattico per Gasperini alla vigilia di Roma-Napoli

La tredicesima giornata propone la sfida che pesa più di tutte. Roma e Napoli si affrontano sotto le luci dell’Olimpico per un duello che può ridisegnare la corsa Scudetto: i giallorossi guidano la classifica e una vittoria varrebbe un prezioso +5 sui campioni d’Italia. Una notte che non ammette esitazioni, soprattutto per chi come Paulo Dybala è chiamato a dare risposte immediate. Una scelta a sorpresa in Europa League. Il ritorno europeo ha portato in dote tre punti e qualche interrogativo. Contro il Midtjylland, Gasperini ha sorpreso tutti schierando Dybala da centravanti, investendolo del ruolo che più divide analisti e tifosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala, un rebus tattico per Gasperini alla vigilia di Roma-Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Roma-Napoli, sfida al vertice. Recupera Koné, rebus Dybala Vai su X

Verso Roma-Napoli: Rebus Baldanzi-Dybala, Koné recupera e gioca - Allarme rientrato sia per Koné che per El Aynaoui, gli esami di venerdì avevano escluso lesioni ed entrambi saranno a disposizione per la sfida ... Secondo ilmessaggero.it

Roma-Midtjylland, Gasperini ritrova Dybala e non solo: cosa ha detto l’allenamento della Joya - Gasperini ha avuto a disposizione anche oggi Dybala insieme ad altri due recuperi importanti in vista di domani e del Napoli ... Si legge su calciomercato.it

Roma-Napoli, Gasperini cambia modulo per neutralizzare Conte. Dybala titolare - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il tecnico della Roma potrebbe cambiare modulo della sua squadra. Lo riporta msn.com