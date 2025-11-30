Roma-Napoli all’Olimpico 20.45 | Koné ed El Aynaoui recuperano tra i giallorossi azzurri con Spinazzola Gasp missione di volo Conte rivuole la vetta

Una notte per splendere e non essere solo una meteora. Gasperini sfida Conte in un match (20,45) che ha un po’ un sapore di Scudetto e si gioca sui silenzi dei due tecnici. Giallorossi primi della classe a 27 punti con l’obiettivo dichiarato della Champions ma anche un sogno tricolore che in un certo senso parte da stasera. Si va a caccia della big, sarebbe il primo successo della stagione e vorrebbe dire mandare un messaggio al campionato. Ma di contro c’è un Conte determinato a non perdere contatto con la vetta. Fugati i dubbi maggiori, quelli relativi le condizioni di Koné ed El Aynaoui: entrambi saranno a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Napoli all’Olimpico (20.45): Koné ed El Aynaoui recuperano tra i giallorossi, azzurri con Spinazzola. Gasp, missione di volo. Conte rivuole la vetta

