Roma | Maritato-Mussolini FI interrogazione su degrado ex Borghetto degli artigiani

Roma, il Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani ha presentato un’interrogazione per chiedere alle autorità di intervenire. La zona, ormai da tempo, vive una situazione di degrado che si fa sempre più visibile e preoccupante. I residenti e gli artigiani chiedono risposte concrete, ma finora nessun intervento ha risolto il problema. La richiesta si fa più forte e urgente.

Il Comitato dell'ex Borghetto degli Artigiani torna a sollecitare con determinazione l'attenzione delle istituzioni riguardo a una situazione di crescente criticità che interessa l'area. I cittadini segnalano condizioni di degrado, disordine e problematiche gestionali che influiscono negativamente sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla qualità della vita tanto dei residenti quanto degli operatori presenti. Una situazione che, secondo le testimonianze raccolte, non è più sostenibile e che richiede interventi urgenti, concreti e coordinati. Impegno di Forza Italia per il Territorio. È quanto emerge da una nota della capogruppo in Assemblea capitolina, Rachele Mussolini, in collaborazione con Michel Emi Maritato, segretario di Forza Italia del V Municipio, e Anna Troili, esponente municipale del partito.

Roma, i cittadini del Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani tornano a chiedere interventi alle istituzioni.

Roma: Il cantiere di Via degli Angeli, nel Municipio V, si trova da settimane in stato di abbandono, privo di operai e mezzi, senza comunicazioni ufficiali ai residenti.

