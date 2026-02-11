Roma Maritato e Mussolini denunciano il degrado dell’Ex Borghetto degli Artigiani | in arrivo interrogazione

Roma, i cittadini del Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani tornano a chiedere interventi alle istituzioni. Maritato e Mussolini hanno denunciato il degrado dell’area, segnalando condizioni di abbandono, disordine e problemi di sicurezza. Forza Italia promette di impegnarsi per riqualificare e rendere più decorosa quella zona, che ormai da tempo vive una situazione critica. I residenti e gli operatori chiedono interventi concreti per migliorare la vita quotidiana in quell’area.

Forza Italia si impegna per decoro, sicurezza e riqualificazione dell’ex Borghetto degli Artigiani. “ Cittadini del Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani tornano a chiedere con forza l’attenzione delle istituzioni sulla situazione di crescente criticità che interessa l’area, segnalando condizioni di degrado, disordine e problematiche gestionali che incidono sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla qualità della vita dei residenti e degli operatori presenti. Una situazione che, secondo i cittadini, non è più sostenibile e che richiede interventi urgenti, concreti e coordinati. Accogliendo le istanze del territorio e a seguito di un confronto diretto con il Comitato, Forza Italia ha assunto un impegno istituzionale a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Roma, Maritato e Mussolini denunciano il degrado dell’Ex Borghetto degli Artigiani: in arrivo interrogazione Approfondimenti su Ex Borghetto Degli Artigiani Roma: Mussolini-Maritato(FI), cantiere fantasma in via degli Angeli, Municipio V chiarisca Roma: Il cantiere di Via degli Angeli, nel Municipio V, si trova da settimane in stato di abbandono, privo di operai e mezzi, senza comunicazioni ufficiali ai residenti. Un parco al posto dell'ex Borghetto degli artigiani, via libera al progetto: "Lavori nel 2026" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ex Borghetto Degli Artigiani Argomenti discussi: Via Giovanni Maggi, FI Roma denuncia: Voragine aperta da 7 mesi; Vendita immobili Enasarco, FI: Il Comune creerà grosse criticità nel Municipio V. Roma, Maritato e Mussolini denunciano il degrado dell’Ex Borghetto degli Artigiani: in arrivò interrogazioneI cittadini del Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani tornano a chiedere con forza l’attenzione delle istituzioni sulla situazione di crescente criticità ... meridiananotizie.it Via degli Angeli, Mussolini-Maritato (FI): Cantiere fantasma il v municipio non può più aspettareNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday Da settimane il cantiere di Via ... romatoday.it A GenZ, Alessandro Maritato, il parrucchiere più virale del momento, spiega a Chiara Caccioppoli gli esordi della sua carriera. Rivedi #GenZ su #RaiPlay: https://bit.ly/GenZAlessandroMaritato #RaiItalia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.