Un parco al posto dell' ex Borghetto degli artigiani via libera al progetto | Lavori nel 2026

Il parco nell’area dell’ex Borghetto degli artigiani si farà. Il municipio V ha approvato la fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’area verde nello spazio confiscato alla criminalità organizzata e già oggetto di un intervento di demolizione dei manufatti abusivi e di bonifica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ex Borghetto degli artigiani, stanziati nuovi fondi: sarà un parco pubblico - “L’ex Borghetto degli artigiani è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, così come richiesto dalla Giunta municipale e approvato dall’Assemblea capitolina” ha fatto sapere il ... Come scrive romatoday.it

Ruspe all'ex Borghetto degli Artigiani: partono le demolizioni dei manufatti abusivi - La nascita di un nuovo parco nell’ex Borghetto degli Artigiani, per anni ostaggio di criminalità organizzata e degrado, ora sembra davvero possibile. Da romatoday.it

