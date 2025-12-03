Un parco al posto dell' ex Borghetto degli artigiani via libera al progetto | Lavori nel 2026

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parco nell’area dell’ex Borghetto degli artigiani si farà. Il municipio V ha approvato la fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’area verde nello spazio confiscato alla criminalità organizzata e già oggetto di un intervento di demolizione dei manufatti abusivi e di bonifica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Ex Borghetto degli artigiani, stanziati nuovi fondi: sarà un parco pubblico - “L’ex Borghetto degli artigiani è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche, così come richiesto dalla Giunta municipale e approvato dall’Assemblea capitolina” ha fatto sapere il ... Come scrive romatoday.it

Ruspe all'ex Borghetto degli Artigiani: partono le demolizioni dei manufatti abusivi - La nascita di un nuovo parco nell’ex Borghetto degli Artigiani, per anni ostaggio di criminalità organizzata e degrado, ora sembra davvero possibile. Da romatoday.it

Parco del Pionta, consegnati i lavori per la demolizione della palazzina ex officina - Arezzo, 16 settembre 2025 – La Asl Toscana Sud Est comunica che sono stati consegnati i lavori per la demolizione della palazzina ex officina al Parco del Pionta, ad Arezzo. Come scrive lanazione.it

Parco Borghetto candidatura per il Fai - Il parco Borghetto di Palazzolo Milanese candidato a diventare un Luogo del Cuore del Fai. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parco Posto Ex Borghetto