Roma emergenza sicurezza all’Esquilino duello con coltelli e mazza chiodata

Questa mattina, sul retro del mercato all’Esquilino, due uomini si sono affrontati con coltelli e una mazza chiodata. La scena è scoppiata nel pomeriggio di ieri, portando ancora una volta sotto i riflettori il quartiere, che sta vivendo un aumento di tensioni e episodi violenti. La polizia è intervenuta tempestivamente, ma le cause dello scontro restano da chiarire.

Roma, 11 febbraio 2026 – Due nordafricani si sono affrontati ieri pomeriggio sul retro del mercato rionale all’Esquilino, che ancora una volta sale alla ribalta della cronaca. Il fatto è avvenuto in via Filippo Turati, con gli uomini armati di mazza chiodata e coltelli. A scongiurare il peggio, l’immediato intervento degli agenti dei gruppi Sicurezza Pubblica Emergenziale e Sicurezza Sociale Urbana della Polizia Locale che, allertati dalle grida e dalle segnalazioni dei cittadini, hanno sorpreso un 19enne tunisino mentre colpiva con un bastone chiodato un 46nne marocchino, quest’ultimo armato di coltelli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Esquilino

I recenti episodi di aggressione e degrado nell’area di Esquilino, in particolare nei pressi di Termini, hanno portato i residenti a protestare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Esquilino

Argomenti discussi: Confindustria e Protezione Civile rinnovano l’intesa: siglato il nuovo Protocollo per emergenze e prevenzione; Sicurezza come progetto culturale: prevenzione e responsabilità in luoghi pubblici e scuole – OAR; Roma, furti nelle scuole del V municipio, è emergenza. Viene convocato il Comitato Provinciale; La frana, poi l’isolamento del borgo. Roma nord chiede stato di emergenza e sostegno economico.

Sicurezza: Santori (Lega), a Roma e’ emergenza, si faccia scorrere graduatoria polizia localeLa sicurezza a Roma è un'emergenza: il 53% dei romani non si sente al sicuro. Santori chiede assunzioni urgenti per la Polizia Locale. romadailynews.it

Roma: uscite emergenza insufficienti e condizioni strutturali precarie, chiuso locale in centroScoperto un night club abusivo a Roma: sequestro e denunce per violazioni di sicurezza. romadailynews.it

Il Cagliari si è presentato a Roma in piena emergenza difensiva. L’assenza di Luperto e la necessità di reinventare il reparto arretrato, che aveva funzionato nelle tre vittorie consecutive contro Juventus, Fiorentina e Verona, hanno inciso sull’equilibrio della sq - facebook.com facebook

#Roma, emergenza infortuni: dopo Koné e Dovbyk si fermano anche Robinio Vaz, Venturino ed Hermoso x.com